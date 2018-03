Mark Tacher directo al altar; su novia le dijo, sí

Cynthia Alesco hizo feliz a Mark Tacher, pues éste al proponerle matrimonio, le dijo que sí.

El actor compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una romántica foto desde Big Bear Lake, California. Al parecer, ahí le hizo la propuesta de matrimonio.

También le dedicó unas palabras:

'La vida te lleva por caminos distintos siempre. Y contigo quiero recorrerlos, viajarlos, sentirlos, vivirlos, encontrarlos y disfrutarlos todos. ¡Te amo casa segundo más mi amor!'.

Los actores están muy enamorados, pues no pierden la oportunidad de mostrar su amor con melosas instantáneas y mensajes románticos.

TACHER DESEA LLAGAR A ¡HOLLYWOOD!

El famoso reveló que desde pequeño ha soñado llegar al cine Hollywoodense.

”Es uno de mis sueños, desde que yo empecé esta carrera”

Esto fue lo que reveló el actor cuando se presentó en la alfombra roja de la cinta 'La prima'

Esta cinta fue protagonizado por él al lado de Angélica Aragón, Jesús Ochoa y Natalia Esca.

'Se lo prometí a mi madre; que algún día le llevaría un Oscar, se lo prometí desde muy pequeño'.

Pero hasta que llegue ese esperado momento, Tacher se alista para su boda.

'Estoy muy feliz, muy contenta, no podemos hablar de la boda pero obviamente estoy muy contenta por estar con la persona que estoy, un gran hombre', dijo la actriz Cynthia Alesco.

Por su parte, la famosa admitió que no era de las mujeres que soñaban con su boda.

'La verdad no, pero es muy chistoso porque ahora que me tocó ese “cablecito” fue como ‘¡ay, no sabía que me podía emocionar tanto por esto!’. Al contrario, siempre era de las que le huía pero es bonito y es una etapa muy distinta'.

Su historia de amor no cabe duda que es como una telenovela, pero sus seguidores les aplauden por tan valiente decisión.