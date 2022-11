Marion Reimers responde a las críticas y se dice víctima de “misoginia”

TNT Sports vivió un momento de verdadera tensión en una transmisión en vivo, ya que Marion Reimers se peleó con Omar Zerón, a quien le exigió no faltarle al respeto y le dijo "por qué no mejor te vas", esto tras una discusión en el panel.

La bomba estalló cuando Reimers ironizó con los comentarios de Zerón sobre Erling Haaland y su paso goleador, haciendo referencia a una anotación en particular del noruego en la Champions League, a lo que Marion sarcásticamente mencionó: "No, ya, denle el (Premio) Puskás".

Por su parte, Zerón respondió: "No queramos hacer polémica barata de lo que sea". La discusión subió de tono por parte de la periodista de origen alemán, quien exigió a su compañero que no le faltara al respeto, aunque éste no entendió a qué se refería

Marion Reimers fue tachada de prepotente

Amigos:

Si una mujer les despierta su "misoginia más profunda" les aconsejo unas cuantas cositas:

- Vayan a terapia

- Dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor: es peligroso.

- La culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron. Por ende...

- Vuelvan al primer punto — Reimers (@LaReimers) November 4, 2022

Después del pleito la periodista recibió varias críticas, en su mayoría por parte de hombres que aprovecharon la lamentable situación para despotricar misoginia, pero fueron mujeres las que le señalaron que la molestia del público se debía a su actitud déspota y prepotente.

"Amigos: Si una mujer les despierta su "misoginia más profunda" les aconsejo unas cuantas cositas: - Vayan a terapia - Dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor: es peligroso. - La culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron. Por ende... - Vuelvan al primer punto".

"Te escribo con respeto y soy mujer, la burla, el sarcasmo, la prepotencia y la SOBERBIA NO TIENEN GENERO! A menos que el video donde te burlas del comentario de tu compañero y tratas de exhibirlo por algo de una beca sea editado, creo que tu twitt aplica para ti también".

Te puede interesar: ¿Qué dijo Marion Reimers de Benzema que cayó muy mal en Twitter?

Mujeres critican a Maron Reimers

Marion Reimers responde a las críticas y se dice víctima de “misoginia”

"Que no nos meta en la misma canasta a todas! Las críticas hacia ella nada tienen que ver con su género! Harta de que se escude en eso", escribió la cuenta @marcelazamarrip sobre lo sucedido con Marion.

"La prepotente y soberbia que debe ir a terapia eres tú. En ningún momento te faltaron al respeto y tú si humillaste y denigraste a tu compañero. El desprecio que te has ganado no es misoginia, es sentido humano en su más pura expresión", comentó @rickmanoff.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.