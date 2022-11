Marion Reimers protagoniza fuerte pelea en TNT Sports

TNT Sports vivió un momento de verdadera tensión en una transmisión en vivo, ya que Marion Reimers se peleó con Omar Zerón, a quien le exigió no faltarle al respeto y le dijo "por qué no mejor te vas", esto tras una discusión en el panel.

La bomba estalló cuando Reimers ironizó con los comentarios de Zerón sobre Erling Haaland y su paso goleador, haciendo referencia a una anotación en particular del noruego en la Champions League, a lo que Marion sarcásticamente mencionó: "No, ya, denle el (Premio) Puskás".

Por su parte, Zerón respondió: "No queramos hacer polémica barata de lo que sea". La discusión subió de tono por parte de la periodista de origen alemán, quien exigió a su compañero que no le faltara al respeto, aunque éste no entendió a qué se refería

Marion Reimers explota contra Omar Zerón

"¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (a Ricardo Murguía, panelista). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas.

No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley", fue el reclamo de Marion.Omar Zerón dijo no entender cuál fue la supuesta falta de respeto que molestó a su colega conductora.

Sin solucionar las diferencias al aire, Ricardo Murguía tuvo que intervenir para mandar a una cápsula. Y así se armó la polémica en TNT Sports, como tantas veces hemos visto discusiones en ESPN, Fox Sports o TUDN.

Marion Reimers fue cri t icada en redes

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar, muchos condenando a Reimers por "exagerar" la situación por un desencuentro meramente de temas de futbol e incluso le recalcaron que ella fue la primera en ironizar con los puntos de vista de su compañero.

Por otro lado hubo quienes criticaron a Omar Zerón, de quien dijeron "ni a los talones" le llega a su compañera, lo que sí es un hecho confirmado es que la grabación se ha vuelto viral en las redes sociales.

