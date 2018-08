Mario Gómez dice adiós y se retira de la Selección de Alemania.

El fracaso mundialista de la Selección de Alemania llegando como Campeón del Mundo, significó que algunos futbolistas dijeran adiós al combinado teutón, primero Mesut Özil anunció su retiro acusando temas de racismo y ahora el atacante Mario Gómez decide no vestir más la camiseta del cuatro veces Campeón del Mundo.

El delantero alemán Mario Gómez de 33 años de edad ha anunciado que no vestirá más la camiseta de la Selección de Alemania, argumentando que es el momento de darle la oportunidad a las generaciones que vienen abajo.

“Mi tiempo en el equipo nacional no fue siempre fácil en términos deportivos, no siempre exitoso. Pero siempre maravilloso“, comentó el ex compañero de Pável Pardo y Ricardo Osorio en el Stuttgart.

Mario Gómez no fue parte de los 23 futbolistas alemanes que consiguieron levantar la Copa del Mundo en Brasil 2014, el atacante de 33 años de edad jugó con la camiseta de Alemania en 78 ocasiones y logró marcar un total de 31 goles.

El futbolista Mario Gómez dijo que era el momento de hacerse un lado para darle la oportunidad a los jóvenes en el equipo de la Selección de Alemania, por eso el motivo de su retiro del combinado teutón.

“Es hora de hacer hueco y dar la oportunidad a muchos jóvenes de gran talento de que cumplan sus sueños, probarse a sí mismo, reunir experiencias y alcanzar lo mejor para Alemania”, mencionó.