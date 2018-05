Mario Balotelli explota contra su exnovia y la insulta

Todo parece indicar que el atacante italiano, Mario Balotelli, no tuvo el contol de su enojo y explotó en su cuenta de Instagram en contra de su expareja.

El futbolista de Niza lanzó groseras frases, de las cuales una fue inspirada en el narcotraficante Pablo Escobar, y generó muchas reacciones de la cantante belga Fanny Neguesha.

Los dos mantuvieron un noviazgo de dos años y con planes de casarse pero no se concretó al final. En el 2014 terminaron con su relación.

"El dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las p...".

Escribió el italiano de 27 años en una historia de Instagram, siendo una frase de Pablo Escobar.

A pesar de que el mensaje no llevaba destinatario, la mujer modelo se sintió extraña y mostró su reacción al comentario.

“Si fueras una buena persona, ya habrías encontrado una mujer de verdad. Hablo sin malicia, estoy enamorada y feliz”, dijo.



“Lo más triste es que ni siquiera con todo el dinero puedes hacer que ninguna se quede contigo … ¿habrá una razón?”, añadió Neguesha, mujer que está en espera de un hijo con el exjugador de la Juventus Mario Lemina.

“Tengo dos hermosos hijos y gracias a Dios ella no es su madre. ¿La razón?: porque ella no es una mujer sencilla, con valores y educación. Yo no arruino a las familias”, contestó Balotelli.

Para terminar el duelo en redes, Neguesha publicó.

“Algunas personas no valen la pena”.

No es territorio desconocido para Balotelli, el hecho de arremeter contra una mujer en sus redes sociales, el jugador estuvo involucrado en un conflicto después de insultar a Kim Kardashian el año pasado.

“En serio, ¿qué coño es esto? Kanye, ¿cómo se puede hacer algo así? Horrible. La única mujer que se ha agravado con la cirugía estética. ¡Qué asco!”, contestó.

