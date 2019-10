Marieke Vervoort; el adiós de una Campeona

Marieke fue medallista de oro en los 100 metros y también de plata en los 200 en los juegos paralímpicos de Londres 2012, mientras que en río 2016, fue medallista de plata en los 400 metros y además de bronce en los 100. Durante el Mundial 2014 en 400, 1500 y 5000 metros, la atleta belga también logró obtener varios récords.

Tras anunciar su retiro, afirmó que no quería vivir con dolor debido a su enfermedad. “Firmé mis papeles en 2008 porque tengo muchos dolores y yo no quiero vivir cuando sólo tenga dolor. Todos los días desde las nueve de la mañana necesito ayuda externa. Y yo no quiero vivir así”.

Marieke Vervoort; el adiós de una Campeona

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

La multimedallista paralímpica, falleció este miércoles a los 40 años de edad en Diest, Bélgica, tras someterse a la eutanasia que solicitó desde hace 11 años.

La atleta belga comenzó el papeleo en 2008, ya que padecía una enfermedad degenerativa e incurable en los músculos, la cual comprometía la motricidad de sus extremidades inferiores, que a su vez le provocaba continuas pérdidas de conocimiento, así como dolor insoportable.

Marieke Vervoort; el adiós de una Campeona

Te puede interesar: Pelé ayuda a niños morelenses con parálisis cerebral

A los 14 años,Marieke Vervoot fue diagnosticada con tetraplejía progresiva, a lo largo de su adolescencia fue con diversos médicos, por desgracia no lograban encontrar lo que padecía hasta que llegaron las malas noticias.

La velocista se inició en el deporte con éxito, comenzó con baloncesto en silla de ruedas, después en natación y también en triatlón. En 2006 y 2007 fue campeona del mundo de paratriatlón para después cumplir uno de sus sueños, competir en el legendario IronMan de Hawaii.

El septiembre pasado, Marieke, quien en vida fue apodada “Wielemie”consiguió hacer realidad un último deseo, correr a bordo de un Race Lamborghini Huracán Evolution en el circuito de Zolder, “Pude realizar muchos sueños. Este es el último”, confesó.

Marieke Vervoort; el adiós de una Campeona

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos