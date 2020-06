Maricela Montemayor se prepara para Tokio 2021

Maricela Montemayor se prepara para Tokio 2020

La canoista mexicana Maricela Montemayor Rodríguez, se encuentra en preparación constante para lograr su objetivo de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales e llevarán a cabo el próximo 23 de julio al 8 de agosto del año entrante, debido a la cancelación de la justa olímpica para este año a causa de la contingencia sanitaria generada por el brote del coronavirus.

Maricela Montemayor

Maricela Montemayor se alista para Tokio

“Vamos bien, uno como deportista tiende a desarrollar técnicas para adaptarse rápido a las circunstancias que vivimos, y la verdad es que, gracias a eso, desde el primer día que llegué a mi casa, me organicé y considero que me he mantenido bastante bien en cuanto a la parte física”, comentó la atleta mexicana ante su preparación para los próximos juegos olímpicos.

Maricela Montemayor sigue entrenando de manera intensa

La subcampeona de los Panamericanos de Lima 2019, junto a su coequipera Karina Alanís, siguen realizando trabajos en un simulador de kayak; además de la preparación física. Sin embargo, la cuarentena no le ha impedido a Maricela mantenerse en contacto constante con su entrenador Emilio Morales, la psicóloga Paulina García y la nutrióloga Mariana Estrada, para continuar con la otra parte de su entrenamiento alimenticio.

Selección Mexicana de canotaje

Te puede interesar COI reduce atletas para Juegos Olímpicos de Tokio

Para lograr su clasificación a la justa olímpica, la meta es terminar en el primer lugar en el Campeonato Panamericano de Brasil, originalmente programado para mayo de 2020, que ahora se realizará en abril de 2021. “Seguimos preparándonos con ese objetivo, que es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, yo creo en Dios que sí lo lograremos”, finalizó de forma optimista la canoista azteca.