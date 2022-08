Maribel Domínguez rompe el silencio y cimbra a la FMF

Maribel Domínguez finalmente rompió el silencio y habló por primera vez después de ser destituida por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como directora técnica de la Selección Mexicana Femenil Sub-20.

En entrevista con Milenio, la ex futbolista desmintió tajantemente los señalamientos que aseguraban a que su despido obedecía a un presunto acoso sexual de su parte hacia algunas jugadoras.

“¡Jamás! Jamás en la vida, por el simple hecho de que yo también fui jugadora. Tratar a las jugadoras mal… De verdad, lo digo de frente, jamás en la vida lo he hecho. Sobre todo, lo que dicen que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras.

Maribel Domínguez revela lo sucedido

Maribel Domínguez rompe el silencio y cimbra a la FMF

“O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de... ¡no se vale! Porque realmente no es así. Jamás se pasa esa línea que está trazada. Yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”, señaló.

La mexicana Maribel Domínguez reconoció que tuvo un acercamiento personal con una de las jugadoras que integraban la Selección Mexicana, pero explicó que nunca lo hizo con una mala intención.

“Yo veo a una de las jugadoras, fue una de las jugadoras que bajaron para el Premundial. Y veo que está jugando de titular en su equipo y me tomo la confianza de mandarle un mensaje. Comentarle que si me regalaba cinco minutos y me dijo que sí”.

Te puede interesar: Maribel Domínguez es despedida de la Selección Mexicana Sub-20

¿De qué hablaron Maribel y su jugadora?

Maribel Domínguez rompe el silencio y cimbra a la FMF

“Sencillamente para desearle suerte, de su rendimiento, de su equipo, de motivación y punto. Al otro día recibo una llamada de Javier (Mier) que me pregunta si le había mandado un mensaje a una jugadora. Y le dije, ‘claro que sí’.

“Lo que me dijo es que no se podía, que nosotros no podíamos tener comunicación con las jugadoras. Lo acato porque si esos son los reglamentos que se tienen, pues hay que respetarlos”, sentenció.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.