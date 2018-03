Mariana “La Barby Juárez”, confesó y habló con La Verdad del Reto Cuatro Elementos.

Después de una semana de participación en el programa producido por Televisa, la boxeadora mexicana, Ana María Torres mejor conocida como Mariana “La Barby” Juárez salió de la competencia al ser eliminada junto con su equipo “Team Deportistas”.

La boxeadora Mariana “La Barby Juarez” confesó sentirse decepcionada por haber salido y lo consideró injusto “Quisiera decir que me voy con una sonrisa… ¡pero no! Me voy triste y decepcionada, no nos pudimos desempeñar como queríamos”.

Además cuestionó sobre el buen funcionamiento del reglamento “No quisiera decir que se hizo trampa pero hubo cosas que teníamos un reglamento y otros competidores se beneficiaron haciéndolo de otra forma y creo que eso nos perjudicó porque nosotros como deportistas estamos acostumbrados a competir con reglas y respetarlas”. Destacó.

Reto Cuatro Elementos.

La ciclista Panamericano Lorena Dromundo y los futbolistas Isaac Terrazas y Johan Rodríguez también hicieron equipo junto con la boxeadora Mariana “La Barby Juarez”, a lo largo de su estancia en el programa.

Al término de la transmisión del domingo en la noche en el programa Reto Cuatro Elementos, los deportistas resultaron eliminados de la competencia luego de ser vencidos por los conductores en el último reto el cual consistía en la prueba de fuego.

Para los deportistas, esto pudo haber sido una revancha ya que ya se habían enfrentado en esta misma prueba contra los conductores quienes en ambos duelos salieron victoriosos hasta finalmente dejar fuera de la participación a los deportistas.

La Barby Juárez.

Cabe destacar que desde un inicio, los espectadores especulaban que los deportistas tendrían ventaja sobre los demás concursantes por ser atletas de alto rendimiento y tener la condición física para sobrellevar de manera positiva todos y cada uno de los retos.

En este sentido, Mariana “La Barby Juarez”dijo “Dimos lo mejor aunque estuvimos en desventaja porque Lorena estaba lastimada de su tobillo aunque no se dio por vencida pero al final nos pesó mucho la parte mental, ya no estábamos muy unidos”.

Finalmente, sobre sus próximos proyectos Mariana “La Barby Juarez” dijo que continuará entrenando en el gimnasio para regresar a las acciones sobre el cuadrilátero los próximos meses.