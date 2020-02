María Sharapova SORPRENDE con retiro del tenis (VIDEO).

De manera sorpresiva a la mitad de esta semana la tenista rusa María Sharapova dio a conocer que se retira del tenis profesional, esto mediante una carta abierta a través de la revista estadounidense Vogue.

María Sharapova de 32 años de edad, ex número uno, ganadora de cinco trofeos de Grand Slam (Wimbledon en el 2004, US Open en el 2006, Australian Open en el 2008 y Roland Garros en el 2012 y en el 2014) y 36 títulos de la WTA; expresó que desea pasar más tiempo junto a su familia y además de que ya no tiene la paciencia de poder luchar en contra de las lesiones. Además la bella y talentosa tenista se va con un total de 645 triunfos en toda su carrera en las canchas de tenis y solamente 169 derrotas. En la categoría de los dobles la rusa dejó una marca de 23 victorias y 17 descalabros.

Sharapova dice adiós al tenis

Esto es parte de lo que ahora ex tenista María Sharapova de 32 años reveló en su carta, en la que anuncia que deja el tenis luego de 19 largos años de carrera en el mundo del deporte blanco.

"Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida . Lo extrañaré todos los días . Echaré de menos el entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme al amanecer, atar mi zapato izquierdo antes que el derecho y cerrar la puerta de la pista antes de golpear mi primera pelota del día. Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores . Echaré de menos los momentos sentada con mi padre en el banquillo de entrenamiento. Los apretones de manos, ganes o pierdas, y los tenistas, que lo sepan o no, me empujaron a ser mejor. Mientras tanto, hay cosas simples por las que realmente estoy ansiosa: una sensación de calma con mi familia . Una taza de café por la mañana. Escapadas de fin de semana inesperadas. Entrenamientos de mi elección (¡hola, clase de baile!)".

Sharapova en los Juegos Olìmpicos celebrados en Londres 2012 conquistó en la categoría individual la presea de Plata.

"El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecha. Así me probé y medí mi crecimiento. Elija lo que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía seguiré escalando. Seguiré creciendo".

