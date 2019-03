María Espinoza motivada rumbo a Tokio 2020.|

La taekwondoína María Espinoza, quien es triple medallista olímpica se siente motivada y contenta del ciclo deportivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, misma competición que estaría marcando el final de su carrera deportiva.

“Estoy contenta por sumar estos puntos, sobre todo por la sensación que tuve en el combate”, dijo Espinoza.

Cabe destacar que la deportista ha vuelto a nuestro país luego de conquistar su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tras obtener la Plata en el Abierto de Santo Domingo.

“Es uno de mis sueños estar en Tokio 2020 y, sobre todo, retirarme con otra medalla olímpica. Sé que es un reto muy grande, pero siempre me han gustado los desafíos, siempre me ha gustado luchar por esta clase de retos. Sé que el camino no es nada fácil, tanto aquí en México como a nivel internacional, es algo que asumo y que me gusta, soy muy apasionada en grandes retos y ahora creo que es cuando voy paso a paso”.

María Espinoza ganó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Bronce en Londres 2012 y Plata en Río de Janeiro 2016.