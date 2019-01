Marcone afirma que si vuelve a la Liga MX lo hará a Cruz Azul.

El futbolista argentino Iván Marcone cerró su traspaso al Boca Juniors, luego de dicha situación el pampero expresó su agradecimiento a la afición del Cruz Azul y les pometió que en caso de volver lo haría de nuevo con los de La Noria.

"Fue un paso muy rápido, muy grande en mi carrera que siempre lo voy a recordar porque me ha hecho mejorar y aprender muchas cosas".

Marcone sumó 20 encuentros con los cementeros en Liga MX para sumar 1,635 minutos en el Apertura 2018.

"Me ha hecho sentir muy cómodo, me ha hecho sentir en mi casa. Creo que mi buen rendimiento, si es que lo hubo, fue gracias a ellos, la verdad que traté de dar lo máximo en la cancha desde el primer día que llegué, en cada entrenamiento. Me llevo el gran cariño y gran recuerdo de esa gran afición".

El futbolista de 28 años de edad expresó que agradece el apoyo que recibió por parte de Peláez y Caixinha para concretar su pase al cuadro Xeneize.

"La decisión fue tomada, obviamente fue personal, siento que es una propuesta muy importante en mi carrera y bueno con la ayuda del cuerpo técnico, del entrenador más que nada, también con la de Ricardo, ellos me acompañaron en la decisión, me apoyaron. Obviamente que soy consciente que era un jugador importante para el club que no querían que me vaya, pero me entendieron y esperamos que sea algo mejor para mi carrera".