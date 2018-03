Marcelo advierte "vamos a darlo todo" en el Mundial de Clubes

El lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo, aseguró este martes que el equipo blanco va "a darlo todo" el miércoles en la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Jazira y advirtió contra cualquier tipo de relajación.

Agencias/Diario La Verdad

España

"De todos los títulos que disputa el Madrid, todos los torneos, el próximo es el más importante", dijo Marcelo, en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles.

"He tenido la felicidad de ganar muchos títulos y eso me motiva para seguir luchando por cada título, vamos a darlo todo para poder llegar a la final y poder ganar", añadió el lateral brasileño.

"Va a ser muy difícil, sabemos que tenemos que dar todo para poder llegar a la final", dijo Marcelo, recordando que "los equipos que juegan contra el Madrid siempre dan todo".

Marcelo se mostró algo contrariado por le hecho de que una eventual expulsión en la final del torneo, en el caso de llegar a ella, pueda suponer una sanción en la Liga española, lo que impediría al jugador afectado perderse el clásico contra el Barcelona el 23 de diciembre.

"A mí no me parece justo, pero estamos aquí para jugar al fútbol", aseguró el jugador 'merengue', que no cree que ello pueda influir en los jugadores a la hora de entrar con decisión a por un balón.

"No influye nada. Estar aquí es un premio por ganar la 'Champions'", afirmó Marcelo.