¿Marcelo Michel Leaño se equivocó al traer a Roberto Alvarado a Chivas? Foto: record.com.mx

Chivas tendrá como refuerzo a Roberto Alvarado y Marcelo Michel Leaño tendrá más oportunidad de darle al Rebaño Sagrado éxitos contundentes, pero ¿qué dijo el nuevo rojiblanco al llegar a la perla tapatía?

En La Verdad Noticias te recordamos que este jugador es el número 14 de la Selección Mexicana y con el tricolor ha anotado 4 goles.

Anteriormente te contamos que Cruz Azul dedicó el triunfo a Roberto; sin embargo, ahora tiene más desafíos por delante.

Roberto Alvarado ¿Cómo se siente al llegar a Chivas?

Roberto. Foto: www.telediario.mx

Tras arribar a Guadalajara muchos reporteros ya lo esperaban para entrevistarlo, y ante ello agradeció su presencia y el tiempo que se tomaron para recibirlo, sus palabras fueron contundentes, está feliz y aseguró que tiene a su puerta un nuevo reto, de ahí que aseguró que dará su máximo; sin embargo, la expresión de sus ojos y el tono de su voz no expresaron lo mismo.

Ante esto, muchos usuarios en las redes sociales aseguraron que se veía poco feliz, como “aceptando la situación”, de ahí que hubo polémica dentro de la afición, y deja todo en manos de Marcelo Michel Leaño, quien tendrá que sacarle el brillo y aprovechar todo su talento.

Marcelo Michel Leaño y el inesperado fichaje de Roberto

Michel. Foto: mexico.as.com

El Director Técnico decidió que para el Torneo de Clausura 2022, Alvarado es su mejor refuerzo, de ahí que lo intercambió con el Cruz Azul por Uriel Antuna, pero la afición no está tan contenta, especialmente tras sus primeras declaraciones, donde el jugador no se ve tan feliz, aunque no tendrán la última palabra, hasta que confirmen con su desempeño la buena elección que ha hecho Marcelo, ¿le tienes fe a este nuevo rojiblanco?

Si quieres saber más sobre este tema tienes que revisar Roberto Alvarado es buscado en la Premier League.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de strikers.futbol