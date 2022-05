Marcelo Flores es convocado por Gerardo Martino a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de jugadores convocados para disputar los tres partidos amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, así como para los duelos de la Nations League frente a Surinam y Jamaica, entre los que destaca el joven Marcelo Flores.

Con el Mundial de Qatar 2022 más cerca que nunca, Martino sigue en búsqueda del cuadro oficial del Tricolor. Este verano tendrá tres partidos de preparación de cara a la justa mundialista y ya se hizo oficial la lista de 38 convocados.

Cabe destacar que, algunos nombres de la convocatorìa han causado gran sorpresa e ilusión como el del joven futbolista del Arsenal, pero también han mostrado su descontento por los últimos encuentros que ha dirigido el ‘Tata’ Martino.

Convocatoria de la Selección Mexicana

#Selecciones | Convocatoria de @miseleccionmx para los tres próximos encuentros de preparación ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, así como para los dos duelos de Nations League ante Surinam y Jamaica.



— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) May 17, 2022

Porteros: Carlos Acevedo, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera.

Defensas: Erick Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Julio Domínguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Johan Vásquez.

Medios: Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdova, Erick Gutiérrez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Diego Lainez, Erick Lira, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Luis Romo.

Delanteros: Jesús Manuel Corona, Marcelo Flores, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y Alexis Vega.

Marcelo Flores elige representar a México

“La realidad es que sólo ha habido una Selección Nacional con la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ (Londres, Inglaterra) está a miles de kilómetros de distancia”, declaró Flores.

“La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo”, agregó.

