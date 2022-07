Marcelo Flores del Arsenal es buscado por un equipo de España

El mexicano canterano del Arsenal de Inglaterra, Marcelo Flores, es del interés del Real Oviedo de España, y según información de ESPN solo restan "detalles" para que el jugador llegue al equipo español.

“A Marcelo todos los equipos lo quieren”, aseguran en el equipo que juega en la Segunda División de España, mientras que el futbolista busca minutos como profesional de cara al arranque del próximo torneo.

De acuerdo con dicha fuente, el atacante mexicano Marcelo Flores tiene ofertas de otros equipos de Europa, mientras que el Arsenal está dispuesto a dejar salir al jugador a préstamo, sin opción de compra, ya que lo consideran uno de sus principales prospectos.

Marcelo Flores quiere permanecer en Europa

Algunas versiones aseguran que el atacante fue considerado por equipos de la MLS, pero el jugador que tiene la nacionalidad mexicana, inglesa y canadiense prefiere el mercado del Viejo Continente.

Cabe destacar que con el Arsenal, Marcelo Flores hizo una parte de la pretemporada, pero no viajó a los Estados Unidos, en donde los Gunners tendrán algunos partidos amistosos, bajo el mando de Mikel Arteta.

El habilidoso atacante está considerado en la Selección Mexicana y podría subirse a la convocatoria de la Copa del Mundo, si consigue sumar minutos como futbolista profesional, en los próximos meses.

Marcelo Flores podría llegar a Qatar 2022

Marcelo Flores no pudo estar en el Premundial de la Concacaf Sub 20, debido a que buscó una oportunidad en el primer equipo del Arsenal, pero ya ha recibido convocatorias del conjunto que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino y no se descarta que pueda estar presente en Qatar 2022.

Debido a su buen rendimiento en las fuerzas básicas del Arsenal y en la Selección Mexicana, el atacante ha llamado la atención de otros equipos de Europa, que lo podrían tener a préstamo la próxima temporada, entre ellos, el Real Oviedo.

