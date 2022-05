Marcelo Flores decide representar a la Selección Mexicana

El joven mediocampista Marcelo Flores finalmente ha tomado una decisión sobre su futuro, luego de dar a conocer que jugará para la Selección Mexicana, y dejar a un lado la posibilidad de representar a Canadá o Inglaterra.

Según información de León Lecanda de ESPN, la elección de Flores no está condicionada a una posible convocatoria para el Mundial de Qatar 2022, sino una decisión de vida y el deseo que tiene por vestir los colores de México.

Este lunes, Marcelo Flores reveló los motivos de su decisión. “Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”, expresó el mediocampista de 18 años a través de sus redes sociales.

Marcelo Flores elige a México

“Aunque mi corazón siempre tuvo el rumbo claro, mentiría si dijera que el proceso ha sido fácil. El hecho de escribir estas líneas no significa que deje de sentir cariño por los tres países. Amo Canadá. Amo Inglaterra. Amo México”, expresó el jugador nacido en Ontario, Canadá.

“La realidad es que sólo ha habido una Selección Nacional con la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ (Londres, Inglaterra) está a miles de kilómetros de distancia”.

“La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo”, agregó.

Canadá ya fue notificado

A pesar de los esfuerzos de la Asociación Canadiense de Futbol, y del director técnico John Herdman, tanto Marcelo como su padre y representante Rubén Flores, han comunicado su decisión definitiva a Canadá.

El jugador del Arsenal Sub 18 será convocado por Gerardo Martino para la gira de la Selección Mexicana en Estados Unidos, en la que enfrentará el 28 de mayo a Nigeria, el 2 de junio a Uruguay y el día 5 a Ecuador.

