Marcelo Bielsa le ofreció disculpas de forma pública a Hernán Crespo por haberle mentido

Leeds United se encuentra preparándose para un difícil juego por la cuarta jornada del Championship (Segunda División inglesa), debido a que el sábado hará la visita al Norwich, uno de los candidatos, sin algunas de sus estrellas a causa de distintas lesiones.

En plena rueda de prensa, Marcelo Bielsa generó sorpresa a los presentes al recordar una inédita anécdota con Hernán Crespo, en la que acabó ofreciéndole disculpas por haberle mentido.

Relato de Marcelo Bielsa

"Le voy a contar un grave error que cometí. Debe ser uno de los errores que no me perdono. A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando estaba madurando y en un segundo momento cuando él ya había madurado. Cuando él estaba madurando yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Pero yo le estaba mintiendo, trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera", empezó su narración el entrenador del cuadro inglés.

El Loco, que dirigió al ex goleador de Parma, Milan e Inter en su trayecto por la selección argentina, continuó con su narración y enfatizó en la falta que cometió: "Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije 'Qué madurez actual la tuya, ya no eres el de antes'. Y él me dijo: 'Pero cómo, si usted antes me dijo que ya estaba consolidado. Entonces usted me engañó. Usted antes me dijo que yo era maduro y no lo pensaba'. Y no me lo perdoné nunca. Todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque sé que lo defraudé".

"Si usted a su hijo lo engaña hoy para que él consiga algo producto de esa fortaleza momentánea y artificial, habrá resuelto el problema de esa hora y ese día, pero lo habrá debilitado de ahí en adelante convenciéndolo de que él puede ser algo que solo puede ser por un momento. Hay recursos que se instalan para siempre al madurar, pero cuando no eres maduro, puedes poseer algo de lo que luego tendrás en la madurez, pero por poco tiempo, y el error que cometí con Crespo para captarlo fue decirle que él era definitivamente así y en realidad yo no estaba pensando eso. Porque él fue recién más adelante como le dije antes que él era".