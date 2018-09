Maradona ya dedicó tiempo para ver videos de Dorados

No hay alguien más que conozca mejor a Diego Armando Maradona en su proceso de entrenador y su capacidad como líder en el trabajo. Aunque el ex arquero, quien fungirá como auxiliar del Pelusa en Dorados, no sólo le conoce sus características por la cercanía en el banquillo sino también por "contagio".

El que defendió los colores siendo guardameta de Toluca y León a mitad de los 90 confesó en una entrevista con Mediotiempo, en el Hotel Lucerna en que se está hospedando el Diez, que la pasión con la que Maradona disfruta el futbol es lo que lo mantiene “enamorado”, debido a que le hace compañía desde su aventura como entrenador en los Emiratos Árabes.

“La pasión que nos une con Diego es el futbol, venimos de conseguir un ascenso en los Emiratos y al tener esta propuesta, Diego al ponerme en el cargo, como siempre lo estamos haciendo, la responsabilidad es muchísima”, afirmó.

“Es el futbol mexicano uno altamente competitivo. Estamos muy bien, con muchas ganas de empezar y de a poquito dándole la idea futbolística que uno como entrenadores pretendemos”.

Trabajando desde el primer día

Islas confesó que desde el sábado que Maradona arribó a Culiacán se han tomado el tiempo de revisar videos del club para tener conocimiento de él poco a poco, por lo que el trabajo ya empezó desde el día uno, si bien este lunes por la tarde-noche se llevará a cabo su primera práctica con la plantilla de futbolistas, después de la presentación oficial del estratega en una rueda de prensa.

“Lo que se hizo fue ver muchísimos videos, estuve viendo partidos de Dorados, los últimos cuatro con Diego los repasamos, nos volveremos a sentar de vuelta, pero ya tenemos armada toda la estructura de trabajo semanal, el microciclo de esta semana”, añadió.

Aunque más allá de que conoce de la expectativa que crea por sí solo Maradona en México, Islas solicitó tiempo para que la aportación del Pelusa se refleje en Dorados, que es antepenúltimo lugar de este certamen, aunque al menos se encuentra en Octavos de Copa MX.

“Trataremos de darle una idea futbolística al equipo, es como entrenadores lo que debemos hacer. Se han hecho las cosas bien (en Dorados), potenciaremos lo que se hizo bien, mejoraremos algunas cosas que tenemos que mejorar. Necesitamos tiempo de trabajo, esto no es magia, es tiempo de trabajo”, sentenció.