Maradona y Verón: ¿Cómo terminó su amistad?

Diego Armando Maradona nunca fue un tipo que se guardara sus ideas: es bien sabido que la calidad en sus pies era proporcional a la explosividad de su forma de ser, pues en más de una ocasión el Diez terminó mal relaciones con la prensa, árbitros y futbolistas. Tal es el caso con Juan Sebastián “La Bruja” Verón.

Se conocieron en los 90 en Boca Juniors, el equipo que ambos amaron, e incluso fueron juntos al mundial de Sudáfrica, Diego como entrenador y Verón como jugador. Pero los problemas empezar en 2016, cuando Maradona, furioso, lo llamó “traidor”.

Las tensiones entre Maradona y Verón llegaron al punto de que el campeón del mundo en México 86 consideró a su compatriota un “enemigo” con quien no llegaría a reconciliarse antes de su muerte en noviembre de 2020.

Algunos meses antes, cuando Diego era técnico del Gimnasia, Verón le envió un extraño y emotivo mensaje que él primero ignoró, con lo que quedó claro que aquello que comenzó como una feliz amistad se había terminado para siempre.

La pelea de Maradona y Verón

¿Qué pasó entre Maradona y Verón?

Durante una entrevista en 2019 para un programa de televisión, Maradona explicó que su problema con “La Brujita” empezó en el partido contra Inglaterra en el Mundial de 2002, en el que algunos jugadores y miembros de la prensa dijeron que se contuvo para no perjudicar a los ingleses porque en ese momento era jugador del Manchester United.

Esa mala experiencia le valió a Verón ser prácticamente vetado de la Selección. Había llegado como crack y terminó siendo ampliamente cuestionado tras la eliminación. Pero en 2010, cuando Maradona dirigía a la Albiceleste, lo convocó a pesar de que nadie creía en él.

Argentina quedó eliminada en octavos de final contra Alemania y las cosas entre Maradona y Verón empezaron a calentarse porque La Bruja criticó las decisiones del diez, que lo puso a jugar como sustituto en la fase de grupos y porque no tuvo minutos contra los teutones. Sería el principio de una de tantas polémicas de Maradona.

¿Qué dijo Verón sobre Maradona?

Maradona y Verón en Roma (2016).

El mediocampista acusó a su entrenador de ser “contradictorio”, pero negó que hubiera una pelea entre ellos. Las cosas quedaron así y todos creían que Maradona y Verón seguían siendo amigos, hasta que en 2016 el llamado “D10S” del fútbol lanzó la bomba.

“Verón me traicionó, no quiero saber nada ni con él, ni con el padre”, dijo Diego el 6 de julio de 2016. Se refería a la intromisión del papá de Verón, quien también le reclamó por no haberlo hecho jugar más en Sudáfrica.

Verón respondió lamentando que el hecho se hubiera registrado ante las cámaras y negó que para él existieran problemas de su parte con el Pelusa, pero “él se ve que sí los tiene conmigo. Maradona habla de traiciones encima. No sirve nada de lo que dice, no suma”.

Ese mismo año las tensiones entre Maradona y Verón se vieron aún más marcadas durante el partido de leyendas organizado por el Papa Francisco en Roma. En varias ocasiones pudo verse a los ex futbolistas lanzándose miradas “de pocos amigos”, y en una ocasión La Bruja ignoró la mano que Diego le ofreció después de caerse frente a él mientras conducía el balón

Tres años después, durante su entrevista en el programa Líbero, Maradona lo acusó de no haber hecho nada para recuperar la amistad:

"Cuando yo lo cité en la cancha de River lo empezaron a putear todos y yo le paré la puteada. Después me paga haciéndolo hablar al padre que dijo que yo llevé al hijo de vacaciones. ¡El hijo no estaba para jugar!", dijo Maradona.

No habló cuando me fui, dejó que se muriera la amistad. Eso me dolió mucho"

El fin de la relación de Maradona y Verón

Nunca hubo reconciliación entre los ex futbolistas.

Verón se defendió diciendo que poco le importaba lo que dijera el Diez sobre lo que ocurrió en el pasado. Dijo que se le había faltado al respeto y que no tendría por qué acercarse a pedir perdón, “no tengo necesidad”, dijo el entonces presidente de Estudiantes de La Plata.

“Si vos sos amigo de alguien y te duele tanto, las cosas se solucionan de otra manera. Adelante de una cámara todos somos malos y guapos. Es difícil confrontar, sentarte de frente, mirándote a los ojos y decirte las cosas. Traté siempre de manejarme de esta manera.

El conflicto entre Maradona y Verón nunca se aclaró. Tras la muerte de Diego Armando en noviembre de 2020, las últimas palabras de La Brujita fueron de agradecimiento: "Nos Inspiraste... Nos Hiciste Felices.... Compartimos, no importa qué pasó.. Solamente hoy decirte GRACIAS.. Descansa donde estés..".

