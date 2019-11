Maradona podría volver a Dorados.| RASHIDE FRIAS

El retorno de Diego Armando Maradona a su natal Argentina no fue del todo agradable, luego de durar poco tiempo al mando del conjunto de Gimnasia y Esgrima La Plata; luego de renunciar al puesto de director técnico tras enterarse de que el actual presidente del club, Gabriel Pellegrino, no se estará presentando a las siguiente elecciones del equipo.

"Maradona ya no es el DT de Gimnasia. Tampoco sigue Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico", anunció Gabriel Pellegrino en diálogo con Radio La Red de Argentina.

El astro argentino y Campeón del Mundo en México 1986, se reunió con el plantel para darles a conocer que no continuaría como director técnico, aunque por un momento los futbolistas hicieron dudar a Diego Armando Maradona; pero ya en frío analizó que la situación en la que se encontraba el club no era la idónea para continuar con el proyecto.

Maradona dice adiós a Esgrima y suena para volver a Dorados

"La unión de las listas fracasó, no le simpatizo a las dos listas opositoras para seguir trabajando en el tema de la unidad. Por eso lo de Diego ahora es irreversible y en alguna parte con cierta razón de parte de Diego. Porque el creo si no es unido no hay forma de que podamos mejorar", cerró el directivo del Lobo.

Es de esta manera que el paso por el futbol argentino de momento para Diego Armando Maradona se ha terminado, aunque luego de anunciar su salida del conjunto de Gimnasia y Esgrima La Plata; se ha comenzado a rumorar en el país sudamericano que habría interés por parte de Godoy Cruz y Argentinos Juniors por contar con los servicios de ‘El Diez’. Otro equipo que podría convertirse en su destino es el equipo de Dorados, del Ascenso MX, quienes en el presente torneo se han quedado fuera de la liguilla, algo que con que ‘El Diego’ no ocurrió.

