Maradona manda mensaje a Culiacán tras los terribles hechos de violencia (VIDEO)

Ante los terribles hechos violentos que se vivieron la tarde de ayer en el municipio de Culiacán Sinaloa, los cuales resonaron a nivel internacional hasta llegar a los oìdos del ex director técnico del Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, quien mostró su preocupación por la población y la ciudad que fue su hogar durante casi un año , por lo que se solidarizó con el pueblo culichi.

De acuerdo con información del periodista Iván Elenes, el astro argentino ahora estratega del Gimnasia y Esgrima la Plata de la SuperLiga Argentina, se comunicó con Elenes para preguntar sobre la situación que se vivía en la capital del estado.

“Nunca nos vamos a olvidar de Dorados y Culiacán me hizo sentir como en mi casa.Ayer Maxi (asistente) me mostró lo videos, me puse muy triste por la violencia que estaba pasando el pueblo, por eso pedí que me averiguaran cómo estaba todo y aquí te estoy molestando”. sentenció Diego.

Maradona está al tanto de lo sucedido en Culiacán, esta mañana contactó a un servidor y manda sus bendiciones a todo el pueblo, pero sobre todo pide disculpas por lo que hizo Gaspar Servio.



En el próximo tweet cito textualmente lo que ocurrió esta mañana en nuestra plática. pic.twitter.com/9GMQkNCQ30 — Iván Elenes (@Ivan_Elenes) October 18, 2019

De la misma forma el periodista dio a conocer que Maradona estaba al tanto de la acción del arquero de Dorados, Gaspar Servio, quien ha sido blanco de fuertes críticas luego de que presuntamente se burló de los sucedido a través de redes sociales, por lo que el “Pelusa” manifestó su apoyo hacia su compatriota.

Hoy por la mañana me lleve una grata sorpresa, Diego Armando Maradona se estaba comunicando para saber cómo estábamos en Culiacán. Nunca tuve comunicación con el por celular, solo el contacto del día a día mientras estuvo en Dorados, cito textualmente su comunicación. — Iván Elenes (@Ivan_Elenes) October 18, 2019

Maradona se disculpó en nombre de Servio

“Leí lo de Gaspar que desafortunado, salió en los medios de acá (Argentina), es una locura, les pedimos disculpas nosotros como argentinos, hay que respetar al pueblo y más a lo culichis que son gente maravillosa”.

