Maradona insultó a árbitros en conferencia de prensa

Diego Maradona no quedó contento con el arbitraje después de una falta marcada que influyó en el encuentro de Gimnasia. Por lo que “el pelusa” explotó en contra de los silbantes en la conferencia de prensa al terminar el partido.

Después del empate entre Gimnasia Esgrima y La Plata y Banfield en la jornada 15 de la Superliga de Argentina, Diego Maradona no se guardó su enojo por el trabajo del árbitro del duelo y lo criticó de manera dura al compararlo con el músico Andrea Bocelli.

Gimnasia iba ganando el partido

"Es un desastre. Ve menos que Andrea Bocelli" pic.twitter.com/mT1piSXWpk — PrimeroBahia.com (@primerobahiacom) November 30, 2019

Bocelli, uno de los artistas más importantes de Italia, sufre de ceguera y el ‘Pelusa’ no dudó en usarlo como referencia para mostrar su descontento por los eventos.

Fernando Espinoza, el réferi del encuentro, marcó un penal inexistente a favor de Banfield, además de expulsar al portero del Gimnasia, Nelson Insfrán, por la supuesta infracción. Banfield empató el duelo a 1 por la vía penal y así terminó el choque; ambos equipos están en la pelea por mantenerse en la Primera División de Argentina y este resultado no los ayudó.

Por esto nos cobran un penal en contra y nos quedamos con uno menos. Así es imposible. pic.twitter.com/pPeRLY59RX — Gimnasia �� (@Gimnasiarg) November 29, 2019

“Espinoza es un desastre. No quiero que me regalen un penal, solo quiero que no nos tiren para atrás. Los pibes (jugadores) hicieron un gran esfuerzo y se merecen todo. Acá, cuando cobra el penal, miró al juez de línea. Es un mentiroso, un cobarde”, Maradona no se guardó sus sentimientos por la situación.

Con el resultado, Gimnasia llegó a 11 puntos en la temporada actual de la Superliga de Argentina. Por su parte quien lidera la Liga es Boca Juniors con 29 puntos y le sigue Argentino Jrs. con las mismas unidades, en el tercer sitio se encuentra River Plate con 27 puntos y el cuarto peldaño Racing con 26.

