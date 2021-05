Maradona habla de México ¿Qué opinó el futbolista de los mexicanos?

En aquella ocasión, Diego Armando Maradona habló de México y mostró su postura en contra del Mundial que organizará en conjunto Estados Unidos, Canadá y México en el año 2026, La Verdad Noticias te informa acerca de este hecho que causó controversia en ese año.

¿Qué fue lo que Maradona habló de México?

¿Qué dijo Maradona de México?

En el programa De la mano del 10 de Telesur, el astro sudamericano señaló lo siguiente de México:

No hay pasión: los canadienses serán buenos esquiadores, Estados Unidos quería hacer 4 tiempos de 25 minutos por publicidad; acá sale ganando México cuando no lo merece. México gana los partidos, llegan los mexicanos a Brasil o a Alemania y me tocó a mí y a bumba, fuera. Aeroméxico.

Ahora, el conocido ‘Pelusa’ residirá en territorio azteca luego que esta tarde fuera oficializado como nuevo director técnico de los Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso MX.

Maradona sí hablo bien de México en otra ocasión

Maradona reconoció a México

Diego Armando Maradona reconoció el planteamiento del Tricolor frente a Alemania en el mundial de Rusia y alabó la forma de jugar de Hirving Lozano, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

A través de su página de Facebook, el ‘Pelusa’ habló de la forma en que México se le plantó cara a los germanos y a través de la cadena venezolana TeleSur aseguró que el Tricolor dejó bien parado al fútbol latinoamericano.

El astro argentino comentó: Hoy realmente quedé encantado con el planteo que la selección de México le hizo a Alemania. Se escalona en la marca y dejó a los alemanes casi sin respuestas, con poco tiempo y espacio.

Enseguida, mostró su beneplácito por las actuaciones de jugadores mexicanos, en específico el de ‘Chucky’, el capitán Guardado y el arquero Ochoa, a quien consideró como uno de los mejores guardametas del orbe.

Y tiene un par de jugadores bárbaros, Lozano, Guardado, y un arquero, el Memo Ochoa, que está entre los tres mejores del mundo. Felicitaciones a todos los mexicanos, así hablo Maradona de México.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.