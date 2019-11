Maradona deja SIN HERENCIA a su hija (Video).

El astro argentino Diego Armando Maradona de manera reciente en su cuenta de Instagram mediante un video dio a conocer que se encuentra en perfecto estado de salud y dejó en claro que no tiene problema alguno en poder continuar a cargo de la dirección técnica del equipo de Gimnasia y Esgrima. Además desmintió las declaraciones de su hija Gianinna que aseguraban que estaba delicado y aprovechó para dejar en claro que no le dejará herencia alguna.

Maradona deja SIN HERENCIA a su hija.

“Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé”, señaló Maradona.

‘El Pelusa’ de igual manera hizo mención sobre que ahora están más al pendiente de lo que hace en lo profesional y en lo que refiere a su salud y dejó en claro qué pasará con su herencia.

Maradona deja SIN HERENCIA a su hija.

Maradona no dejará herencia

“Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no, estoy muy sano. Muy sano. Gracias”.

Maradona deja SIN HERENCIA a su hija.

Estas palabras del argentino Diego Armando Maradona de 59 años de edad, se debieron a que su hija Gianinna publicó en su cuenta de Instagram un texto en el que daba a entender que la salud de su padre estaba siendo perjudicada por terceras personas.

Checa todo nuetro contenido de DEPORTES

Maradona deja SIN HERENCIA a su hija.

Te Puede Interesar: MARADONA llega a NETFLIX con documental durante su paso por Dorados

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”, aseguró Gianinna.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos