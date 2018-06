¡Maradona buscará llevarse al Chucky Lozano a su club!

Fue en 'De la Mano del Diez' cuando Diego Armando Maradona dijo que le ha llamado la atención Hirving Lozano en el Mundial de Rusia 2018.

"Me gustó Lozano el de México. Me lo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema, lo hablaremos y me llevaría a Lozano."

¡Maradona buscará llevarse al Chucky Lozano a su club!

El Pibe de Oro, antes de que iniciara la Copa del Mundo, fue asignado como presidente del FC Dinamo Brest de la Liga Premier de Bielorrusia, que también ha firmado a Cristian Campestrini, quien trabajó en México con Dorados de Sinaloa y Puebla.

Por ahora, Hirving está en la mira de diferentes clubes de Europa como el Everton, Real Madrid y el Barcelona.

¡Maradona buscará llevarse al Chucky Lozano a su club!

En esta Copa del Mundo, 'Chucky ha jugado los tres partidos de la fase del grupo con un gol frente a Alemania.

Destacó la actuación del Tricolor

Maradona, en una entrevista con Marca, dijo que le gustó el trabajo del Tricolor dirigido por Juan Carlos Osorio en la fase de grupos en los encuentros frente a Alemania y Corea del Sur.

"Resalto varias cosas: México me gustó, animó mucho las dos primeras jornadas; a Uruguay lo vi muy sólido; en Bélgica despertaron sus figuras”, señaló.