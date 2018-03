Maradona: ‘Yo tendría más Balones de Oro que CR7 y Messi’

Diego Maradona en Emiratos Árabes Unidos.

Las palabras exactas emitidas por Diego Armando Maradona, fueron ‘decile que no me joda’ en una entrevista en la que lo cuestionaron sobre Cristiano Ronaldo y su quinto balón de Oro.

Para Maradona, ni el portugués ni su compatriota Lionel Messi, también poseedor de cinco botines dorados, son los jugadores más destacados de todos los tiempos, pues antes de los susodichos, según el ‘Pelusa’, están elementos de la talla de Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff.

Recordó que en su época los patea balones de origen sudamericano estaban impedidos de obtener el cetro mencionado, por lo que consideró que él tendría más premios si hubiera tenido la chance.

“En mi época los sudamericanos no podían ganar el premio. Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y que Messi”, explicó Maradona, para luego añadir: "Es muy difícil dar un solo Balón de Oro. Dárselo a Cristiano y Messi ya es aburrido. Tendrían que también meterse en la pelea Cavani, Mbappe, Ibrahimovic.. Tendrían que meterse más en la pelea”.

Por otro lado, Diego criticó severamente el carácter de Messi: “Eso no se compra, eso viene dentro, viene de nacimiento. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como he hecho yo ahí y motivarles"

Finalmente, el ganador del Mundial México 86 reveló que, durante un evento de FIFA, recomendó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fichar al joven sensación de Francia, Kylian Mbappé, y vender a Gareth Bale.