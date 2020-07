Maradona PERDIÓ dólares contra Tomislav Ivkovic en dos penales (VIDEO).

No cabe duda que Diego Armando Maradona debe estar involucrado en cientos de anécdotas con ex futbolistas en su paso por las canchas, recientemente el ex arquero Tomislav Ivkovic, reveló una muy curiosa en la que le ganó unos dólares al Campeón del Mundo en México 1986 en una par de penales.

La anécdota cuenta que el ex portero Tomislav Ivkovic el 14 de septiembre en el José Alvalade de Lisboa por la Fase de los 32avos. de Final de la Copa UEFA, el cuadro napolitano iniciaba la defensa de su cetro obtenido unos meses antes en contra del Stuttgart de Alemania.

Luego de igualar a cero goles tanto en la ida como en la vuelta, se tuvieron que ir tiempo extra y tanda de penales, en dicha definición desde los once pasos, se vieron las caras Ivkovic y Maradona; en ese momento el portero croata le lanzó un reto muy peculiar a la estrella sudamericana.

"¿Quieres apostar conmigo 100 dólares?, mira que voy a atajarte el penal, le dije y él me miró sorprendido, el árbitro también y me respondió: ok, dale".

Maradona pierde en dos penales contra Ivkovic

En ese momento Diego Armando Maradona fue doblegado por el cancerbero croata en el enfrentamiento que tuvieron desde el manchón penal y con ello le ganó 100 dólares al argentino.

"Vi que tenía mucho miedo, como que no tenía ganas de tirar ese penal, ¡hey Diego, yo sé a dónde vas a patear, la pelota va a ir aquí!, él no quería levantar la cabeza, no me quería mirar".

A pesar de haberle atajado los lanzamientos de penal a Maradona y ganarle la apuesta de los 100 dólares, el equipo italiano salió victorioso en la serie y quedó en el anecdotario el ganarle el reto al astro argentino.