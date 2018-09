Maradona: Llego a Dorados porque no me buscó América

Este lunes el astro argentino Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo entrenador de los Dorados de Sinaloa, en dicha presentación el “Pelusa” dijo haber llegado al cuadro del Ascenso MX debido a que el América no había ido a buscarlo para dirigirlos.

En la presentación de Maradona como técnico de los Dorados, fue cuestionado por la prensa por aceptar la oferta del equipo mexicano y no otra en algún otro lugar, debido a esto el argentino dijo que América no le llamó.

“(Acepté firmar con Dorados) porque no me fue a buscar América. A mí no me fueron a buscar de América, a mí me fueron a buscar la gente de Dorados y yo respeto tanto a la gente de Dorados como América. Yo perdí mucho tiempo sin trabajar, haciendo cosas feas y hoy quiero estar todo el día para darle algo nuevo a Dorados y nada más”.

En dicha explicación el argentino Diego Armando Maradona dijo que su amigo Mohamed igual habría influido en la decisión de llegar al cuadro de Sinaloa.

“Tengo un amigo llamado Mohamed que cada que nos comíamos un asado me contaba historias de Dorados. Voy a estar mucho tiempo acá".

Maradona enfocado en Dorados de Sinaloa

De igual manera fue cuestionado de lo que podría aportar al futbol mexicano, respondiendo de manera sutil y mandando un mensaje contundente a los dirigentes.

“Yo no vengo a resolver el futbol mexicano, vengo a darle una mano a Dorados y ellos a mí; a mí muchas veces me dijeron que yo critiqué a México, yo creo que México ha dado partidos importantes, que se codeen con Alemania, Holanda, con Bélgica para que puedan seguir creciendo en su nivel y que no siga jugando más con El Salvador con todo respeto".

Maradona se dio tiempo de recordar el triunfo de la Selección Mexicana ante Alemania en la pasado Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Pero el futbol mexicano, si te fijas últimamente hay un montón de problemas y si esto hubiese ocurrido hace 20 años atrás, hoy sería potencia, porque el partido que México le gana a Alemania en el Mundial es un señor partido, es para verlo tranquilo, fumando un faso (puro)”.