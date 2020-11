Maradona: La emotiva carta que Almeyda le escribió al “Pelusa” a los 12 años

Este miércoles 25 de noviembre será recordado por todo el mundo, en especial para los amantes del fútbol, ya que el día de hoy falleció el que para muchos fue considerado como el mejor futbolista en la historia del balompié, Diego Armando Maradona.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, hace unos meses el ex técnico de las Chivas contó una curiosa anécdota sobre su niñez, cuando con 12 años, le escribió una emotiva carta a Maradona.

En el programa el Líbero, Matías contó sobre la existencia de la carta, misma que su mamá conservó y que pudo entregarle a Maradona. Maradona recibió la carta en su programa y cuando esperaba a un pequeño Matías para darle su camiseta, se sorprendió cuando vió a Matías Almeyda con la carta en la mano.

Diego era un genio del fútbol y parece qué haciendo cosquillas también. Recordando ese lado que no todos conocían. Un abrazo a sus hijos y a su familia en este momento tan dificil. ����❤️ 10 Diego Maradona y Milo. pic.twitter.com/2sj2rdnzpS — Residente (@Residente) November 26, 2020

Matías siempre admiró a Maradona

Querido Diego, te escribo esta carta porque me gustaría mucho ser amigo tuyo. Me llamo Matías, tengo 12 años y juego en la séptima división del club Alumni de esta ciudad, vamos primeros y soy goleador con seis tantos. Soy un gran admirador tuyo y creo que como tú nacen uno cada 100 años.

A mí me gustaría que me contestes esta carta y que me des algunos consejos futbolísticos. Los chicos que juegan conmigo quieren que vengas a esta ciudad aunque yo creo que es algo imposible. ¿Conoces esta ciudad? ¿Te gustaría conocerla? A mí me gustaría que vinieras con tu mamá, tu papá y tus hermanos a mi casa, tal vez te parezca un poco fantasioso pero eso sería el sueño más grande que se me podría cumplir.

Me olvidaba, ¿sabes una cosa? tuve puesta una camiseta tuya de cuando jugabas en Boca y te juro que cuando me la puse se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí por un instante Maradona. Cuando me reaccioné me di cuenta que soy chiquito como una hormiga a la par tuyo. Bueno, te voy a seguir pidiendo cosas, me gustaría tener una camiseta tuya autografiada o una foto autografiada.

Matías Almeyda y la carta que le escribió a Maradona, su "ídolo máximo", cuando tenía 12 años. HERMOSO momento que revivimos en #Líbero junto al @peladoalmeyda �� pic.twitter.com/UOAw6rQ1lC — Líbero (@Liberotyc) May 8, 2020

En fin, algo que haya sido tuyo en la medida que te fuera posible. Te pido perdón porque tal vez soy un poco pesado, tienes que comprenderme, soy un chico y creo que somos todos iguales. Por favor contéstame, no me desilusiones, yo te creo la persona más buena y más humilde del mundo. Me despido de ti con un chao y un contéstame. Matías.

