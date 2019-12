Maradona EXPLOTA CONTRA Riquelme por querer dirigencia en Boca Juniors.

Fiel a su costumbre el Campeón del Mundo en México 1986, Diego Armando Maradona, dio su sentir en redes sociales al enterarse que el ex mediocampista argentino Juan Román Riquelme, pretende ocupar un puesto dirigente en la escuadra de Boca Juniors.

Este viernes el astro argentino conocido como ‘El Pelusa’ habló de la postura de uno de los máximos ídolos del equipo Xeneize, asegurando que no sabe nada de política y que se había vendido al mejor de los postores.

"Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor (Pergolini) y ese ídolo futbolístico (Riquelme) no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima apoyan al peor presidente de la historia del club", dijo Maradona a través de su cuenta de Instagram.

Maradona contra Riquelme, lo llama vendido

Las elecciones para la escuadra del Boca Juniors se estarán efectuando este domingo, en donde Ameal (Presidente de 2008 a 2011), es quien se encuentra liderando las encuestas para volver a la dirigencia Xeneize.

"No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reír", sostuvo el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme fueron compañeros en la escuadra de Boca Juniors en el año de 1997, en el 2009 cuando el Campeón del Mundo en el 86 dirigía a la Selección de Argentina, el mediocampista apodado ‘Topo Gigio’, renunció a vestir la camiseta de La Albiceleste por discrepancias con el entrenador en ese momento.

Además para rematar las declaraciones ‘El Diego’ mencionó: “Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club tan grande como Boca no puede manejarse como un vestuario”, agregó Maradona.

