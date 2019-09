Mara Lezama augura un rotundo éxito a la Convención 57 del WBC

La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, comentó acerca de la edición 57 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se realizará del 21 al 26 de octubre próximo en el Hotel Grand Oasis Cancún.

“Les auguro todo el éxito total y por supuesto que estaré en la Convención; creo que este gran evento será un parteaguas y marcará historia en nuestro Cancún”, comentó.

La edil benitojuarense elogió este evento deportivo, que sin duda acaparará la atención de todo el mundo, inclusive ella misma destacó que esta Convención será fundamentalmente importante para la promoción de Cancún.

La alcaldesa anticipó que es una inmensa fiesta la que se disfrutará en Cancún. “Tuve la oportunidad de ver la lista de peleadores que estarán en la Convención y no les digo porque estoy segura que será primicia del Quequi. Sólo puedo decir que tendremos grandes boxeadores que han hecho historia en este deporte, no sólo en México sino en todo el mundo, me da mucha alegría que hayan elegido Cancún y eso es gracias al esfuerzo que hace Pepe Gómez”, comentó Mara Lezama.

La funcionaria también abundó sobre el tema de promoción, por lo que este evento internacional será fundamental para poner en el ojo del mundo a Cancún. “Este evento sin duda servirá para dar gran promoción al destino, promoviendo el deporte y serán días de fiesta, y claro que hay todo el apoyo para este tipo de eventos que promueven lo bueno de nuestro destino, porque nosotros estamos comprometidos de decirle ‘sí al deporte’, como ha sido primordial en nuestro esquema de trabajo”, destacó.

Añadió: Sé que será un suceso inolvidable y además será un previo para los festejos de los 50 años de la ciudad de Cancún.

“Sin duda, Cancún se ha vuelto un lugar histórico para el boxeo y justo eso lo platicaba con Pepe Gómez hace algunos días, es una de las ciudades principales donde se llevan a cabo peleas de gran nivel, antes pudieron haber sido otros lugares, pero hoy Cancún está catalogada como una de las importantes y somos referentes”, subrayó.

Por otro lado, Mara Lezama se declaró fan del boxeo. “Claro que soy admiradora de varios campeones mundiales, quién no sufría con las peleas de Julio César Chávez o con el espectáculo que hacia Oscar de la Hoya, y la verdad siempre pusieron en alto el nombre de México y de este deporte; insisto son personajes que han hecho historia en el deporte y verlos todos juntos en una Convención aquí en Cancún, sin duda es un sueño hecho realidad”.

La alcaldesa felicitó a Pepe Gómez por la organización

Finalmente, agregó: Quiero felicitar a Pepe Gómez y a todo su equipo de trabajo, son expertos en logística, es un gran reto y estoy segura que harán historia y será un evento emblemático para Cancún y para todo el mundo.

