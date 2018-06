Manuel Neuer definió como patética la actuación de Alemania en la Copa del Mundo

Manuel Neuer, el capitán de la Selección Alemana, fue muy realista luego de sufrir la eliminación de su club en el Mundial Rusia 2018 al afirmar que jamás convencieron y no merecían continuar adelante en la justa mundialista.

"Incluso si hoy lo hubiéramos logrado, (la eliminación) se habría dado en algún punto de la fase de eliminación directa. No merecemos avanzar. No convencimos ante México. De hecho no convencimos en ningún partido, eso es amargo y patético", declaró Neuer luego de la derrota 2-0 contra Corea del Sur en Kazán.

Brasil fue el último club que conquistó dos Mundiales de manera consecutiva y ya transcurrieron 56 años de aquel bicampeonato. Die Mannschaft se le presentaba la gran oportunidad de repetir la hazaña en Rusia, a donde arribó como uno de los favoritos y se quedó fuera como uno de los grandes fracasos en la historia de las Copas del Mundo.

"Teníamos la oportunidad de hacer historia aquí en Rusia, pero no lo asimilamos. Eso fue el factor decisivo que no pusimos en la cancha", sentenció el arquero del Bayern Munich.