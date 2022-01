Manos de piedra' Durán le da consejos al Canelo Álvarez para el peso crucero

El Canelo Álvarez ya está a la altura de las leyendas más destacadas del mundo del boxeo en México, siendo reconocido por otros pugilistas que han visto en él un gran talento para el deporte.

En los próximos meses, el Canelo enfrentará nuevos retos en la categoría de peso crucero, por lo que muchos especialistas y boxeadores han dado su opinión al respecto, aunque en esta ocasión una leyenda dio su punto de vista e incluso aconsejó al mexicano.

Recientemente el ex pugilista Roberto ‘manos de piedra’ Durán declaró que el Canelo ya superó a Julio César Chávez por lo que ahora tras incursionar en el peso crucero, el ex monarca panameño le dio unos consejos.

Manos de piedra Durán aconseja al Canelo en el peso crucero

El expugilista panameño dio muchos consejos al Canelo

Durante una entrevista con el medio Fight Hub TV, el ex boxeador panameño le aconsejó al tapatío que de lo único que tiene que cuidarse es que no le peguen, pues la diferencia de peso que tiene con 168 libras es comparación con los gladiadores de peso crucero no es tanta pero es bastante importante.

Cabe mencionar que manos de piedra dijo que hay que tomar en cuenta que mientras más peso tengan los boxeadores su pegada es más potente y aunque el Canelo también ganará potencia, tendrá que cuidarse de los golpes de sus oponentes.

¿Cuándo será la pelea del Canelo en el peso Crucero?

Esta pelea será todo un reto para el Canelo

Te informamos en La Verdad Noticias que el combate de Canelo vs Makabu sería en el mes de mayo o junio y el tapatío competirá por el cinturón de esta categoría, siendo uno de los combates más esperados del Canelo este año.

Mientras tanto, muchas personas han criticado la decisión de Eddy Reynoso de ascender a esta categoría, pues aseguran que todavía tiene muchos rivales en el peso superligero.

