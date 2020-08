Manchester United se PELEA por fichar a Donny van de Beek, del Ajax

El Manchester United tiene la esperanza de fichar a Donny van de Beek del Ajax mientras la carrera por el centrocampista holandés se acerca a su finalización.

Van de Beek ha despertado el interés de varios de los clubes más importantes de Europa que han destacado con el equipo holandés durante las últimas tres temporadas. El Real Madrid y el Barcelona son algunos clubs que se han relacionado con el jugador de 23 años en los últimos meses.

Se entiende que el el equipo de futbol, Manchester United está en contacto con sus agentes y cree que tienen buenas posibilidades de cerrar un trato con el Ajax dados sus fuertes vínculos con los campeones de la Eredivisie gracias al ex portero Edwin van der Sar, que es el director ejecutivo del Ajax.

También se cree que el Real Madrid sigue interesado en fichar a un jugador que ha marcado 41 goles en 175 apariciones con el primer equipo del Ajax tras unirse al club cuando tenía 11 años. El Barcelona ha negado que esté preparando una oferta, y el Tottenham también ha rastreado previamente a Van de Beek.

"De hecho, hay acontecimientos que lo mantienen fuera de la selección", dijo el sábado el entrenador del Ajax, Erik ten Hag. "Veremos que sucede. Haremos un anuncio tan pronto como haya algo de claridad.

“El hecho de que Donny no jugó indica una dirección. La solicitud de no dejarlo jugar no vino específicamente de un lado. Lo hacemos juntos. Se han hecho acuerdos sobre una posible transferencia, y si surge esa posibilidad, también debe cooperar".

El fichaje de Van de Beek sería un potencial golpe de Estado para el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, que quiere reforzar sus opciones de medio campo antes de la nueva temporada. Las conversaciones sobre el posible fichaje de Jadon Sancho procedente del Borussia Dortmund aún no se han resuelto, mientras que el equipo Manchester United también está en el mercado de un nuevo central.