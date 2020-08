¿Manchester United se DESPIDE de una estrella? Fija precio de transferencia

Ed Woodward ha puesto un precio de transferencia de 20 millones de libras por el defensa de Manchester United, Chris Smalling. El jugador de 30 años ha regresado a Old Trafford después de que concluyó su exitosa temporada de préstamo con la Roma.

El Manchester United está tratando vender a una serie de hombres para recaudar fondos para sus ambiciosos planes de transferencia de verano, que incluyen a Jadon Sancho y Jack Grealish.

¿Dejará Chris Smalling a Manchester United?

Smalling es un activo vendible debido al interés de la Roma en adquirir sus servicios de forma permanente después de que llamó la atención en 37 apariciones en todas las competencias.

Chris Smalling podría irse del Manchester United.

El exdefensa del Fulham está ansioso por regresar a Italia después de haberse enfrentado rápidamente a la Serie A.

Según The Sun, Smalling está dispuesto a recortar sus salarios de 130,000 libras a la semana para impulsar el cambio.

Sin embargo, la tarifa de transferencia está resultando problemática. Roma solo está dispuesto a pagar 15 millones de libras esterlinas por su firma, un paquete que Woodward y compañía ya han rechazado porque están decididos a lograr la suma deseada.

También podría tener un futuro en Old Trafford porque The Sun afirma que Ole Gunnar Solskjaer sigue siendo un gran admirador.

Smalling ganó muchos minutos bajo el mando del Manchester United antes de que Harry Maguire fuera sacado de Leicester City por 80 millones de libras.

Solskjaer indicó que Smalling podría tener un futuro después de que se confirmara el cambio de cesión a la Roma el verano pasado.

"A Chris le apetecía la oportunidad de ir allí; es una nueva experiencia, una nueva aventura", dijo el técnico del Manchester United en ese momento.

"Regresará mejor porque es un gran club, es una buena liga. No hay muchos jugadores ingleses que hayan estado jugando en Italia, así que creo que lo disfrutará".

Smalling se vio obligado a perderse la derrota de octavos de final de la Europa League ante el Sevilla después de que los dos clubes no pudieran acordar una extensión de préstamo a corto plazo.

Después de dejar la capital italiana, dijo: “Estoy desanimado por no poder terminar lo que comenzamos esta temporada. Experimentar el amor que me demostraron en tan poco tiempo fue muy especial y no se olvidará”.

“Quiero agradecer y desear a todos los jugadores y personal la mejor de las suertes ante el Sevilla".

El Manchester United busca fichar a un central zurdo para su compañero Maguire, mientras busca deshacerse de Phil Jones y Marcos Rojo.