Manchester United podría vender a estos siete jugadores

El Manchester United podría vender hasta siete jugadores en esta ventana de transferencia en un éxodo muy esperado de 'deadwood'. Los siete jugadores que se rumora que están en la lista de transferencias dispuestos a escuchar ofertas, son deportistas que no solo luchan por obtener tiempo de juego, sino que luchan por llegar al banco.

El Manchester United podría vender hasta siete jugadores

Manchester United vendería a estos jugadores:

Jesse Lingard

Jesse Lingard ha estado luchando durante los últimos años, pero ha marcado un par de goles recientemente, sin embargo, no parece suficiente para persuadir a Ole de que lo mantenga en el club.

Lingard ha cambiado de agente a Mino Raiola, que es alguien que hace que las transferencias sucedan, por lo que el cambio fue una señal de alerta de que el jugador está buscando un movimiento.

Parecía que había prometido su futuro a Manchester United durante una publicación reciente en Instagram, pero muchos fanáticos están convencidos de que todavía estará en movimiento este verano.

Phil Jones

Phil Jones no ha sido incluido mucho en el equipo del día del partido esta temporada. Ha jugado dos partidos de la Premier League, uno de los cuales fue sustituido después de 45 minutos. Ha jugado tres partidos de la Europa League, dos partidos de la Copa EFL (fue sustituido en el medio tiempo contra Rochdale) y un partido de la Copa FA.

Actualmente está lesionado y debía ser operado. Sin embargo, rumores recientes de múltiples fuentes sugieren que su cirugía se pospuso para permitir una posible mudanza este verano. La salida parece bastante probable de Old Trafford.

Marcos Rojo

Rojo no está contento en el Manchester United y Ole no es fanático del jugador. Solo le queda un año de contrato, por lo que otro acuerdo de préstamo está descartado. Recientemente estuvo cedido en el club de su infancia en el Club Estudiantes y no quiso volver. Sin embargo, el club argentino no pudo llegar a un acuerdo.

Marcus no tiene futuro en Old Trafford y será trasladado este verano. Ojalá obtenga el Manchester United una oferta justa para el jugador.

Andreas Pereira

Otro jugador que se marchará este verano es el brasileño Andreas Pereira. Sus apariciones han sido limitadas esta temporada, especialmente con el traspaso de Bruno Fernandes.

Desde la llegada de Bruno, Andreas ha sido titular una vez, ha sido utilizado como suplente tres veces, suplente sin utilizar cuatro veces y ni siquiera estuvo en el banquillo durante seis partidos.

Con el tiempo de juego reducido drásticamente, ha hablado de seguir adelante, sin embargo, preferiría quedarse en Europa antes de terminar su carrera en Brasil.

Chris Smalling

Es bien sabido que es muy probable que Smalling se aleje del Manchester United este verano. Estuvo cerca de un cambio permanente a la AS Roma, pero los dos clubes no pudieron ponerse de acuerdo.

El Inter de Milán y más recientemente el Newcastle están interesados en fichar al jugador. La tarifa podría ser tan alta como 18 millones de euros con 5 millones de euros en complementos. ¿Estará Chris más tentado a quedarse en la Premier League o unirse a Lukaku, Young y Sánchez en la Serie A?

Diogo Dalot

Diogo ha perdido el favor de Old Trafford. La gota que colmó el vaso a los ojos de los fanáticos fue el hecho de que Ole decidió ir con Fosu-Mensah sobre Dalot para el lateral derecho cuando Aaron Wan-Bissaka se lesionó.

Los clubes presuntamente interesados en el joven lateral derecho son el Barcelona y el Everton. La tarifa podría ser tan baja como 10 millones de euros, depende de qué tan ansioso esté el Manchester United por vender.

Los salarios liberados por la venta de estos jugadores podrían liberar tarifas para otras transferencias, y mucho menos las tarifas de transferencia que reciben al vender los jugadores.

El salario combinado de estos seis jugadores es de 415.000 libras esterlinas por semana. Eso es 21,5 millones de libras esterlinas al año solo en salarios.

¿Será Ole lo suficientemente despiadado como para eliminar a siete jugadores en total este verano? (incluido Alexis Sanchez) ya se ha movido en Fellaini, Darmian, Lukaku y Young.

Mover a siete jugadores en una ventana será una hazaña poco común. La última vez que el Manchester United hizo eso fue con Louis van Gaal, cuando Di María, Chicharito, Evans, Van Persie, Nani, Rafael y Cleverly fueron trasladados.