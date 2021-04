Manchester United podría ahorrar millones con la transferencia de Jadon Sancho

El Manchester United todavía está interesado en Jadon Sancho. El extremo de Inglaterra de 21 años ha estado en el radar del United durante algún tiempo y Ole Gunnar Solskjaer lo convirtió en su principal objetivo de transferencia antes de la ventana del año pasado.

El Borussia Dortmund se negó a vender a Sancho por menos de 120 millones de libras y el United dejó de buscar un acuerdo cuando quedaban tres semanas de la ventana. Sin embargo, el MEN entiende que United considerará resucitar el movimiento de Sancho este verano.

El Manchester United hará todo lo posible por fichar a Sancho

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el director ejecutivo de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, admitió que el club estaría preparado para vender a Jadon Sancho por una 'oferta excepcional' en una entrevista reciente con DAZN.

"No me estoy involucrando en las probabilidades, no es bueno", dijo Watzke. "Jadon Sancho ha estado con nosotros mucho más tiempo que Erling Haaland. Tendremos que hablar con Jadon también”.

"Si hay una oferta excepcional, la discutiremos con el jugador y el agente, como siempre", agregó. Sancho tiene contrato con Dortmund hasta 2023 y su valor de reventa ha caído considerablemente desde el verano pasado debido a la pandemia y su ligero bajón de nivel.

La estrella pretendida por el Manchester United ha marcado seis goles y asistido a otros nueve en la Bundesliga esta temporada, una cifra respetable, pero algo por debajo de las 33 contribuciones de goles que registró la temporada pasada.

Según Transfermarkt, el valor de Sancho ahora se sitúa en 90 millones de libras esterlinas, lo que supone una gran disminución de lo que United probablemente se habría visto obligado a pagar el año pasado.

