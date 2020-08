Manchester United pagará casi 100 MDD por un ‘MAL JUGADOR’

Kalidou Koulibaly está de vuelta en el Manchester United.

El defensa ha estado vinculado al club de la Premier League durante más de un año, con reiterados reclamos en los medios italianos, aparentemente alentados por el Napoli, de que el verano pasado se ofrecieron 100 millones de euros (117 millones 5105 mil dólares americanos) y Aurelio De Laurentiis los rechazó.

Algunos especulan que todo es parte de un plan del Man United para que otros clubes oferten por el jugador

La postura durante mucho tiempo ha sido que Manchester United ofreció esa cantidad, independientemente de si eso es cierto o no, y que cualquier club interesado tendría que igualarlo.

Eso parecía totalmente irreal dado que Koulibaly no tuvo su mejor temporada y, a los 29 años, no tendría un gran valor de venta.

Kalidou Koulibaly podría regresar al Man United

La Gazzetta dello Sport informa que después de gastar 180 millones de euros (poco más de 200 millones de dólares americanos) entre enero y julio, Napoli ahora necesita traer 150 millones de euros (176 millones 265 mil 750 millones de dólares americanos) antes de que se cierre la ventana, lo cual es una gran pregunta.

Es por eso que Koulibaly está siendo empujado nuevamente al Manchester United está y se dice que el club de la Premier League ha mostrado su disposición a pagar 70 millones de euros por el defensor.

En caso de que no entren otros clubes y no se celebren "nuevas negociaciones", entonces Koulibaly "eventualmente se mudará a Inglaterra" por dicha cantidad de dinero, porque tal cantidad "no se puede rechazar" dada la sed de efectivo del Nápoles.

Existe la posibilidad de que el nombre del Manchester United se esté utilizando para despertar el interés de otros lugares, pero fichar al jugador por 70 millones de euros, o tal vez incluso menos, suena mucho más atractivo que 100 millones de euros.