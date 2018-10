Manchester United pagará 10 millones de euros por este gol.

Este jueves se ha informado en Inglaterra que el conjunto del Manchester United deberá pagar 10 millones de euros extras a los 41 millones dólares que pagó al Mónaco por el futbolista de 22 años de edad por los 25 goles que ha marcado antes del 2019.

La anotación de Anthony Martial ante el Newcastle le ha costado un total de 10 millones de euros (8.7 millones de libras), esto por una cláusula en el fichaje del futbolista francés del Mónaco al Manchester United.

El contrato también incluye dos cláusulas más por las que el Manchester United tendría que desembolsar 10 millones en caso de que Anthony Martial fuera convocado en 25 ocasiones por la selección francesa o fuera nominado para el Balón de Oro antes del próximo año.

Dichas clausulas ya no podrán ser cobradas por el conjunto del Mónaco, pues el francés Anthony Martial no ha sido elegido para la pelea por el Balón de Oro y lleva 18 participaciones con los galos, por lo que ya no podrá alcanzar las 25 que marcan la cláusula del contrato.