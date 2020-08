Manchester United ofrece una cuantiosa suma por el as del Atlético de Madrid, Saúl Niguez

El Manchester United está preparando una oferta de contrato de 150 mil libras esterlinas, más de 4 millones de pesos mexicanos, a la semana por el mediocampista del Atlético de Madrid, Saúl Niguez, según los informes.

Ole Gunnar Solskjaer está decidido a reforzar sus opciones en el mediocampo este verano a pesar de que Bruno Fernandes floreció tras su llegada a Old Trafford en enero. Los Red Devils han expresado interés en fichar al capitán del Aston Villa, Jack Grealish, y a la estrella del Leicester City, James Maddison, aunque ambos acuerdos se han vuelto menos probables en las últimas semanas.

Como resultado, el Manchester United ha dirigido su atención a otra parte y ahora está listo para revivir su interés en Saúl, según StarSport.

Los gigantes de la Premier League fueron vinculados con un movimiento para el español el verano pasado y creen que puede ser el momento adecuado para otra redada después de la sorprendente salida del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Saúl es considerado uno de los jugadores más talentosos de Europa y se dice que está considerando su futuro en Madrid.

Cuantiosa suma para Saúl Niguez

Se afirma que el Manchester United está listo para entregarle a Saúl un contrato por valor de 150 mil libras esterlinas a la semana y cree que estaría tentado a irse para jugar junto a jugadores como Fernandes y Paul Pogba. Tras la derrota del Atlético ante el RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions, Saúl dijo: “Me duele perder, pero nuestros rivales fueron mejores en el juego. Subieron el ritmo y no supimos reaccionar. Fueron superiores a nosotros y, en ocasiones, ni siquiera estuvimos cerca de detenerlos".

A pesar de apuntar a Saúl, el Manchester United todavía parece ver a Jadon Sancho como su objetivo de transferencia de primera opción. El Borussia Dortmund advirtió a los gigantes de la Premier League de un movimiento por Sancho, pero la leyenda de los Diablos Rojos, Rio Ferdinand, instó a su ex club a no darse por vencido en la búsqueda de transferencias. "Es fantástico", dijo el ex defensa central.

“Si viene será un valor añadido en términos de calidad, sin duda”

“El Manchester United necesita jugadores de élite que tengan un efecto en su primer once y creo que Jadon Sancho entra en esa categoría”, aseguró.

"Si miras equipos exitosos del Man United a lo largo de los años, períodos exitosos, hubo jugadores luchando por todas las posiciones y si sustituyes a uno y trajiste a uno, no hubo cambios en la calidad ni en la producción", afirmó el jugador.