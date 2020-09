Manchester United no tendrá a Dembélé, ¡Se queda en el Barcelona!

Al parecer el bombazo por la llegada del futbolista francés, Ousmane Dembélé al Manchester United, se ha quedado solo en rumores, esto luego de que el club Barcelona desmintió las negociaciones con el conjunto de Inglaterra, el cual está enfocado en tener en sus filas a Jadon Sancho.

La negociación abierta que sostienen los Red Devils en estos momentos es con el Borussia Dortmund para tratar la incorporación de Jadon Sancho. Según Sky, la última oferta del equipo que entrena Ole Gunnar Solskjaer por el extremo inglés asciende a 80 millones de euros, además de otros 20 en variables, si bien el club alemán se mantiene firme en pedir al menos 120.

En este contexto en las oficinas del Barcelona no tienen ninguna constancia del interés del Manchester United en Dembélé y mucho menos de la posibilidad de que el club inglés ponga 50 o 60 millones sobre la mesa para llevarse al francés según publicó el diario As, que en tres años apenas ha disputado la mitad de los partidos que ha jugado el Barcelona por culpa de reiteradas lesiones graves.

Dembélé, alternativa a Jadon, como cedido

No obstante, que el Manchester United tiene a Dembélé en la agenda en caso de que se complique la llegada de Jadon, que sigue siendo el objetivo número uno para reforzar al equipo de Old Trafford, pero hasta el momento no ha considerado todavía esa vía de forma directa ni se ha puesto en contacto con la dirección técnica azulgrana.

Ousmane Dembélé se queda en Barcelona

En caso de llegar a abrirse la posibilidad de ver a Dembélé junto a Paul Pogba el Manchester United plantearía primero una cesión del francés para, probablemente, volver a intentar el fichaje de Jadon el próximo verano.

El martes por la tarde el diario As publicó una información relativa a cómo el Manchester United se planteaba poner sobre la mesa hasta 60 millones de euros por el extremo galo como alternativa a Jadon, una posibilidad que solventaría de golpe y porrazo los problemas financieros en los últimos días de mercado, pues tanto permitiría resolver la cuestión salarial como afrontar los fichajes de Eric Garcia y Memphis Depay.

Con información de Diario AS