Manchester United no fichó a James Rodríguez por su lentitud

James Rodríguez, quien en estos momento está teniendo una temporada buena en la Premier League con el Everton, hoy el Manchester United se está lamentando y a la vez dijo el motivo por el cual, entre sus fichajes, no fue por James, “no es lo suficientemente rápido”, además de que no estaba preparado para la liga inglesa.

Está noticia o declaraciones sobre James Rodríguez, se hacen justamente después del calvario que vivió en el Real Madrid de Zinedine Zidane y de dejarlo todo en el pasado, donde vive un gran momento en la Premier League, siendo la figura del Everton de Inglaterra, muy por encima del Manchester United.

James despresiado por los ojeadores del Manchester United

Es importante mencionar que los Red Devils siguieron al colombiano desde que tenía 14 años y en varias ocasiones su nombre fue vinculado a Old Trafford; sin embargo, en el equipo los ojeadores no lo vieron apto para jugar en la liga inglesa, pues según ellos carecía de muchas aptitudes y no es lo que estaban buscando.

“No es lo suficientemente rápido, probablemente tendrá problemas con la intensidad de Inglaterra y no es adecuado para este país”, fue el informe definitivo del departamento de ojeadores del United en 2010, cuando estaba Sir Alex Ferguson y que fue revelado por The Telegraph.

Seguidores de James criticaron al Manchester United

La verdad noticias investigó en las redes del Manchester United y esta tremenda revelación causó molestia de los seguidores de James Rodríguez, al grado de criticar la mala decisión de los ojeadores en sus fichajes, “eso se llama car; eso se merecen por despreciar a un jugador, ahora está entre los número de la Premier League”, estos fueron algunos de los comentarios.

Por último recordemos que en la actualidad James en los Toffees da a ver que aquel informe estaba algo alejado de la realidad. Suma tres goles y dos asistencias en el arranque de la temporada 2020-21 y seguramente en Old Trafford se arrepienten de no ficharlo cuando tenía 19 años para cultivar su talento en el club, oportunidad que sí le dio el Porto en 2010.