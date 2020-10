Manchester United golea al Brighton y avanza a cuartos de final; espera rival

La Copa de la Liga sigue su curso y el Manchester United continúa avanzando, luego de ponerle una goleada al Brighton en el partido de ayer miércoles 30 de septiembre, donde el ganador iba a pasar a los cuartos de final, pero el triunfador fue el Manchester con un marcador de 0-3, hoy sabrán quién será su próximo rival.

Manchester United le está yendo muy bien en este torneo, pero en la Premier League está tambaleando, ahora el equipo tendrá que concentrarse en su próximo partido de este domingo 4 de octubre, donde se enfrentará al Tottenham en la Premier League, mientras que a la vez tendrá que prepararse para su próximo rival de la Copa de la Liga para los cuartos de final, que aún no se sabe.

Complicado partido del Manchester United contra el Brighton

El duelo de ayer contra el Brighton fue un duelo complicado al inicio para el United, que no encontraba el marco, pero al final de la primera mitad por fin se abrió el marcador y todo gracias a un tanto de McTominay, quien no falló y encaminó la victoria, aunque a los aficionados les hubiese encantado ver más goles en el primer tiempo.

Si la primera mitad al Manchester United se le complicó, para la segunda parte, fue todavía más para los de Ole Gunnar Solskjaer, que de nueva cuenta tuvieron que remar contra corriente, lo que les redituó al 73' con el segundo gol por conducto de Juan Mata, desde ese momento comenzaron a atacar aún más.

Hoy sabrá el Manchester quien será su próximo rival

Ya en en el lapso final del encuentro, Paul Pogba puso el tercero, al minuto 80', con el que los Red Devils sellaron el pase a la siguiente fase a cuartos de final y solo a un dos partidos para llegar a la tan deseada final.

Por último hoy esperarán a su próximo rival el cual saldrá de los partidos de Liverpool vs Arsenal, Brentford vs Fulham y Aston Villa vs Stoke City. Al igual que el Manchester, el Tottenham, Manchester City, Everton y Newcastle están en la siguiente fase. ¿Crees que llegue a la final el Manchester United?.