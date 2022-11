Manchester United está decepcionado de Cristiano Ronaldo

Luego de la polémica entrevista que concedió Cristiano Ronaldo al diario The Sun, en la que habló del Mundial con Portugal y reventó a los directivos y entrenador del Manchester United, las reacciones en el equipo inglés no se hicieron esperar.

De acuerdo con el medio Daily Mail, los compañeros del futbolista portugués están "enormemente decepcionados" por las declaraciones del crack, pues consideran que con ellas le está faltando el respeto al club y al estratega Erik ten Hag.

Por su parte, Sky Sports publicó que nadie de la plantilla del conjunto de la Premier League entiende el motivo por el cual el astro brasileño dio la explosiva charla al periodista británico Piers Morgan.

Cabe destacar que la prensa en el Viejo Continente también habla sobre que el técnico Erik Ten Hag cuenta con el respaldo del Manchester United, lo cual podría suponer el adiós definitivo del atacante portugués.

Cristiano Ronaldo declaró este domingo que se siente "traicionado" por su club, el Manchester United, que lo ha convertido en una "oveja negra" a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad. Además, cree que ahora se le está obligando a marcharse.

"El United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", dijo Ronaldo al periodista inglés Piers Morgan durante una entrevista.

"Siento que algunas personas no me querían en el United, no solo este año, sino también la temporada pasada", agregó el astro portugués sobre su sentir al interior de la escuadra de los diablos rojos.

Sobre Erik Ten Hag, que lo suspendió el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dijo: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

