Manchester United busca separar al “Kun” Agüero del Manchester City

Actualmente el conjunto del Manchester United se encuentra en la búsqueda de un nuevo delantero, el cual se haga cargo del ataque de la escuadra roja durante los próximos torneos, por lo que en las últimas horas surgió el nombre de Sergio “Kun” Agüero.

De acuerdo con información del portal Pasión futbol, el legendario mediocampista Paul Ince recomendó a la directiva del United, con el objetivo de fichar al atacante del Manchester City para resolver su problema en la ofensiva.

Como te hemos reportado puntualmente en La Verdad Noticias, el estratega Ole Gunnar Solskjaer ha tratado de encontrar un nuevo delantero, lo cual se ha convertido en una de sus prioridades del Manchester United de cara al próximo mercado de fichajes.

Sergio Kun” Agüero es la esterlla del Manchester City.

“Kun” Agüero no ha renovado con el City

Lo anterior no suena tan descabellado debido a que el contrato de Sergio “Kun” Agüero con la escuadra del Manchester City, vencerá a finales del año 2021 y hasta el momento la directiva no ha decidido renovar su relación.

"Sergio Agüero podría dejar Man City, ¿por qué el United no debería hacer un movimiento por él?”, cuestionó el ex futbolista de los Red Devils ante la posible llegada del atacante argentino a Old Trafford.

"Se puede ver ahora; si él quisiera quedarse en la Premier League y está viviendo en Manchester, entonces no creo que sea nada malo si se fueran a buscar a Agüero. "Puede suceder, ¿quién sabe? Tienes que hacer la pregunta si eres del United”.

Por su parte, Sergio Agüero habló recientemente sobre su futuro en medio de los rumores que lo han vinculado con el conjunto de Barcelona y el Paris Saint-Germain, asegurando que aún no sabe lo que pasará.

"Termino mi contrato al final de la temporada y todavía no sé qué hacer. Lo primero que quiero hacer es jugar, y al final de la temporada ya veremos", declaró el delantero sudamericano.

