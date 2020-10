Manchester United busca fichar a Varane y su plan B es Upamecano.

En su necesidad por reforzar de manera efectiva su defensa, el Manchester United tiene en la mira un par de jugadores y aunque recientemente cerró el mercado de fichajes, ya tienen en mente lo que realizarán en los mercados siguientes. En ese sentido, los Diablos Rojos han fijado su mirada en Raphael Varane, que actualmente pertenece al Real Madrid.

Según con información de Daily Star, el francés se ha convertido en el principal objetivo del Manchester United para el 2021, ya que el contrato de Varane finaliza el 2022, por lo que el Real Madrid necesitarían renovarlo pronto o bien venderlo el año próximo, o de lo contrario se marcharía gratis una temporada más tarde.

Por su parte, el defensa de los Merengues ha dejado claro que se siente más que feliz jugando para el Real Madrid, razón por lo que de momento no ha pensado en su posible marcha del equipo blanco. Sin embargo, de momento el club y el zaguero no han acordado un nuevo contrato, por lo que el futuro del defensa no parece estar claro.

Manchester United quiere fichar a dos jugadores del Real Madrid

En lo que al Manchester United respecta, la temporada en la Premier league no inició de la mejor manera, ya que en apenas tres juegos ha recibido 11 goles. Derivado de estos hechos, la prioridad de contratar a un defensa de jerarquía, ya que Harry Maguire, por quien pagaron 87 millones de euros, no ha respondido de la forma en que se tenía esperado.

Manchester United busca fichar a Varane y su plan B es Upamecano.

Te puede interesar: Manchester United pagará casi 100 MDD por un ‘MAL JUGADOR’

Sin embargo, en caso de no poder concretar el fichaje de Raphael Varane, los Diablos Rojos tiene un plan B que también incumbe al Real Madrid: Upamecano. El defensa ya fue objetivo red este verano, pero acabó renovado con el Leipzig hasta junio de 2023. Tan solo con 21 años de edad, Upamecano es una de las grandes promesas del fútbol mundial, siendo internacional con Francia.

Con información de futbotltotal.com.mx