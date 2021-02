Manchester United: Solskjaer y Harry Maguire se niegan a ceder la Premier

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, elconjunto de Manchester United es uno de los favoritos para llevarse el título de la Premier League, gracias al desempeño de jugadores como Bruno Fernandes y Edinson Cavani, los Red Devils pelean el campeonato.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjaer ha presentado algunos altibajos como el día de hoy, en donde sorpresivamente empataron a un gol con el West Bromwich Albion, un punto que los aleja de la lucha por el título de la liga inglesa.

Tras el duelo, Solskjaer y el capitán Harry Maguire aseguraron que la pelea por el título no había terminado a pesar de estar a siete puntos por debajo del Manchester City, actuales líderes de la liga inglesa.

El United perdió el liderato de la Premier

El Manchester United, quien lideró la tabla a principios de la temporada, solo pudo empatar 1-1 en el campo del West Bromwich Albion el domingo, dejándolos segundos con 46 puntos después de jugar un juego más que el City y con 14 partidos por jugar en la Liga Premier.

"No, no lo creo", dijo Solskjaer al ser cuestionado si la carrera por el título había terminado. "Creo que nadie lo regalará tan pronto. Por supuesto, nada se sabe en esta temporada, todo es tan impredecible. Por supuesto que no nos vamos a conformar con el segundo".

Por su parte, estuvo de acuerdo cuando se le preguntó si el United seguía pensando que podía ganar la liga: "Por supuesto que sí. Tenemos que cuidarnos y volver a insistir y ganar el próximo y después ganar el siguiente”.

Solskjaer, cuyo equipo permitió un empate de último minuto contra el Everton el fin de semana pasado para perder más terreno, lamentó la falta de oportunidades claras contra West Bromwich.

Toluca se mantiene como líder del Guardianes 2021. ¿Podrá extender su dominio en la Liga MX? Síguenos en Twitter y mantente informado.