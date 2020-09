Manchester United: Mason Greenwood admite su “mal juicio” tras inhalar gas hilarante

Mason Greenwood se disculpó y admitió su "falta de juicio" después de que aparecieran "fotografías históricas" de él inhalando gas de la risa. El delantero del Manchester United de 18 años pareció inhalar óxido nitroso de un globo en un video, supuestamente filmado hace varias semanas, que se compartió en la plataforma de redes sociales Snapchat.

Greenwood se disculpó por sus acciones y dijo que se le había informado de los riesgos para la salud asociados con la práctica, e instó a otros a no seguir su ejemplo.

"Ahora me he enterado de los riesgos para la salud asociados con esta práctica y acepto que incluso intentarlo, como se muestra en estas imágenes históricas, fue un mal juicio de mi parte. Insto encarecidamente a otros a no seguir mi ejemplo", dijo en una declaración.

El delantero del Manchester United, Mason Greenwood ha instado firmemente a otros a no seguir su ejemplo

"Como un joven de 18 años estoy aprendiendo todo el tiempo, sin embargo, esta semana también aprendí que se me juzgará con un estándar más alto debido a mi carrera como futbolista y debo respetar eso en el futuro. Estoy decidido para devolver la fe que mi equipo y mis entrenadores demostraron en mí ", indicó el delantero del Manchester United.

El delantero del Manchester United infringió las reglas

Greenwood está entrenando actualmente lejos del resto del equipo del Manchester United mientras espera los resultados de una prueba de coronavirus.

Fue enviado a casa desde el equipo de Inglaterra la semana pasada después de que él y el mediocampista del Manchester City Phil Foden, de 20 años, infringieron las reglas de cuarentena mientras estaban en servicio internacional en Islandia.

La disculpa de Greenwood llega solo una semana después de que violara los protocolos del coronavirus

Ambos jugadores se disculparon por sus acciones, que el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, describió como "ingenuas".

El Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer juega su primer partido de la Premier League el sábado contra el Crystal Palace, después de que se les diera una semana extra de descanso tras alcanzar las últimas etapas de la Europa League de la temporada pasada.