Manchester United: Louis van Gaal revela los 10 FICHAJES que no pudo cerrar

Louis van Gaal pasó dos años en el banquillo del Manchester United, guiando al club de regreso a la Champions League en su primera temporada al frente antes de ganar la FA Cup en su último partido. Si bien se realizó una pequeña cantidad de cambios en el primer equipo, ahora ha hablado de su frustración por no poder aterrizar objetivos principales.

"Quería a Robert Lewandowski, pero cuando esto resultó difícil, traté de conseguir a Gonzalo Higuaín en su lugar", dijo Louis van Gaal a FourFourTwo. "Antes de que yo llegara, también hablé con la directiva sobre Neymar. Si estás en el United, tienes que pensar en grande.

El exjefe del Manchester United, Louis Van Gaal, nombró a los 10 jugadores que quería fichar en Old Trafford, pero que no lo logró

“También fue interesante para el club en términos de venta de camisetas, y yo quería tener extremos rápidos. Por eso también traté de conseguir a Sadio Mané y Riyad Mahrez. Thomas Muller también estaba en mi lista de deseos, y en el centro del campo quería a N'Golo Kanté”, comentó el ex estratega de los Reds Devils.

“Incluso intenté fichar a James Milner, que ya estaba bastante viejo pero muy multifuncional y poseído habilidades de liderazgo. Para la defensa, quería a Sergio Ramos y Mats Hummels. Esos eran mis principales objetivos, pero no pudimos conseguir ninguno de ellos, no sé por qué, porque como gerente, no participé en ninguna negociación”, dijo el estratega.

Épico: Maguire defendió a su hermana de puñalada, y a su equipo de insultos.



Acción: Lindelof evitó robo a una señora, entregó al choro a la policía.



Comics: Van Gaal tenía asegurado a todos los cracks de Europa.



Drama: Woodward.



����Hollywood - Manchester United.#MUFC — FreddyCapitán��ADNFerguson (@ADNFerguson) August 25, 2020

Manchester United no cumplió los deseos de Louis van Gaal

“Después de que me fui, jugadores como Mahrez y Kanté terminaron en Manchester City y Chelsea, mientras que los Reds Devils no pudieron conseguirlos. Eso me pareció muy extraño", finalizó el ex entrenador. Sin duda muchos de estos jugadores hubieran hecho un cambio interesante en el club.

Louis van Gaal reveló en una entrevista con FourFourTwo la lista de jugadores que le pidió a Ed Woodward durante su tiempo como entrenador del Manchester United:



Lewandowski, Higuain, Neymar, Mahrez, Mane, Muller, Milner, Kante, Ramos, Hummels.



No llegó ninguno #mufc pic.twitter.com/Idjkt9LNxj — Sp_ | Manchester United (@Sp_ManUtd) August 25, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Manchester United se DESPIDE de otro jugador valioso del equipo; Angel Gomes

Louis van Gaal reemplazó a David Moyes en el equipo de la Premier League en 2014 y, a pesar de fichar a Ander Herrera, Luke Shaw, Marcos Rojo y Ángel Di María en su primera incursión en el mercado por unos 170 millones de euros, ha reconocido que sus deseos iban en otra dirección.